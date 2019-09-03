Пятеро школьников пропали в Петербурге в первый учебный день

Пятеро школьников пропали в Петербурге в первый учебный день
Пять учеников не вернулись домой. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Учебный год в Петербурге начался с пропажи детей. После первого дня в школе домой не вернулись, по меньшей мере, пять учеников.

Так, в Московском районе две восьмиклассницы ушли на занятие и исчезли. Одна из них — воспитанница центра содействия семейному воспитанию, пишет «Мойка78». Девочка неоднократно пропадала, но всегда возвращалась.

Еще одна ученица восьмого класса не вернулась домой в Красносельском районе. Помимо неё, в этом же районе пропал ученик пятого класса.

Пятым пропавшим оказался ученик первого курса одного из колледжей. Мальчика потеряли в Приморском районе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России нашли пропавшую в 1999 году жительницу Белоруссии. Девушка потеряла родителей в электричке Минск — Осиповичи, когда ей было всего четыре года. Двадцать лет спустя семья воссоединилась.

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