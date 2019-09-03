В России пропавшая электричке 20 лет назад девочка встретилась с родителями

Юлия не видела родителя с 1999 года. Фото: МВД Республики Беларусь

Юлия не видела родителя с 1999 года. Фото: МВД Республики Беларусь

Двадцать лет спустя в России нашли пропавшую жительницу Белоруссии Юлию. Своих родителей она потеряла, будучи четырехлетней девочкой, в электричке.

С семьей 24-летняя женщина была разлучена в вечернем поезде Минск — Осиповичи в октябре 1999 года, сообщает МВД Республики Беларусь.

Родители два дня блуждали по станциям в поисках дочери. К поискам ребенка были подключены полиция, средства массовой информации и общественность. Но Юлю так и не нашли.

Пропавшая белоруска дала о себе знать двадцать лет спустя. В Пуховичский отдел милиции позвонил молодой мужчина и рассказал о своей знакомой Юлии. Девушка потерялась в поезде и провела детство в интернате, потом воспитывалась в приемной семье. Узнав историю Юлии, мужчина занялся поиском информации и нашел заметку о девочке в газете «Оршанка».

«Специалисты Госкомитета судебных экспертиз провели исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы, в результате чего материнство подтвердилось на 99, 999%», — доложили в МВД.

Юлия и её родители встретились двадцать лет спустя. Её мать призналась, что все эти года она жила надеждой и продолжала любить и ждать потерянную дочь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Киришах нашли потерявшуюся 9-летнюю Софью.