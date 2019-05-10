Спустя сутки нашлась пропавшая в Киришах девочка

Поисками ребенка занимались волонтеры отряда «Лиза Алерт».

О том, что девятилетняя Софья наконец-то вернулась домой, стало известно сегодня, 10 мая. Радостной новостью поделились в сообществе поискового отряда «Лиза Алерт». Подробности не разглашаются – где все это время находилась школьница непонятно. За слаженную работу местных жителей уже поблагодарил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он посвятил граждан за участие в поисках и заявил, что все трудились слаженно и хорошо.

«Медики смотрят. На вид все нормально»,

— рассказал глава региона о состоянии ребенка.

Напоминаем, что о пропаже девочки сообщили в День Победы – именно тогда ее видели в последние раз.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мужчина, ехавший в Петербург из Северодвинска, пропал. Его уже нашли – по крайней мере, страничка в социальной сети «Вконтакте» вновь обновляется, а в статусе написано: «Всем огромное спасибо! Извините, что так вышло!».