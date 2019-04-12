Мужчина, ехавший в Петербург из Северодвинска, пропал

Мужчина был одет в бежевую куртку, джинсы, свитер и кроссовки. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

Мужчина был одет в бежевую куртку, джинсы, свитер и кроссовки. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга"

В социальной сети сообщили, что Евгений Игумнов не выходит на связь с 26 марта.

Молодого мужчину ищут в Санкт-Петербурге, куда он отправился из Северодвинска — сообщение о его пропаже разместили вечером в пятницу 12 апреля в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. Некий Евгений Игумнов выехал в Петербург в конце марта и с 26 числа не выходит на связь.

Мужчине в этом году исполняется 30 лет. По сообщениям разместивших пост в социальной сети, он был одет в бежевую куртку и джинсы.

Северодвинск расположен в Архангельской области, до него свыше тысячи км. Пользователи социальной сети выражают удивление, что родные и близкие начали искать мужчину так поздно — сейчас уже 13 апреля. Возможно, обращения в полицию не принесли результатов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге нашли труп французского туриста.