«На улице, чай, не Франция». Труп французского туриста нашли в отеле на Фонтанке

Тело мертвого 87-летнего туриста из Франции было обнаружено одном из отелей Петербурга на набережной реки Фонтанка.

Как стало известно Gazeta.SPb, пожилой мужчины 1932 года рождения проживал в отеле «Росси» на площади Ломоносова, 4, где и был найден мёртвым. Следователи провели осмотр трупа. Никаких внешних признаков насилия на теле туриста не обнаружили.

Судмедэксперты устанавливают точную причину смерти. О происшествии извещено консульство Франции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что мертвый турист найден на корабле Москва-Петербург.

Вместе с погибшим на корабле путешествовали его жена и сын-инвалид. Первоначально все думали, что мужчина умер от сердечного приступа во время ночной прогулке на палубе. Позже выяснилось, что пассажира задушили. При вскрытии медики установили, что мужчину несколько раз ударили тупым предметом и задушили.