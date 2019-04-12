«На улице, чай, не Франция». Труп французского туриста нашли в отеле на Фонтанке

Французский турист скончался в Петербурге. Фото: Рixabay
Французский турист скончался в Петербурге. Фото: Рixabay

Тело мертвого 87-летнего туриста из Франции было обнаружено одном из отелей Петербурга на набережной реки Фонтанка.

Как стало известно Gazeta.SPb, пожилой мужчины 1932 года рождения проживал в отеле «Росси» на площади Ломоносова, 4, где и был найден мёртвым. Следователи провели осмотр трупа. Никаких внешних признаков насилия на теле туриста не обнаружили.

Отель "Росси". Фото: Google Street View
Отель «Росси». Фото: Google Street View

Судмедэксперты устанавливают точную причину смерти. О происшествии извещено консульство Франции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что мертвый турист найден на корабле Москва-Петербург.

Вместе с погибшим на корабле путешествовали его жена и сын-инвалид. Первоначально все думали, что мужчина умер от сердечного приступа во время ночной прогулке на палубе. Позже выяснилось, что пассажира задушили. При вскрытии медики установили, что мужчину несколько раз ударили тупым предметом и задушили.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
гостиница происшествие турист
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