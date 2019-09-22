Автомобилистка в Лужском районе насмерть сбила велосипедиста

Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте, так и получив помощь.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Обо всем рассказали в УГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в Лужском районе на участке трассы «СПб – Псков». «Мицубиси» и велосипед двигались в попутном направлении, когда произошло столкновение. В результате мужчина на двухколесном виде транспорта упал и больше не смог подняться. Для него вызвали карету скорой помощи, но врачи не успели – пострадавший скончался. Уточняется, что дорога была не освещена – возможно, это и стало причиной аварии.

Пока непонятно, как именно все произошло. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

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