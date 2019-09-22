На Маяковской из-за неработающего светофора случилось ДТП

Один из водителей мог быть пьяным. Фото: https://vk.com/spb_today

Один из водителей мог быть пьяным. Фото: https://vk.com/spb_today

Петербуржцы пишут, что с ним что-то не так уже несколько дней.

Об этом стало известно сегодня, 22 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на углу улицы Маяковской и Рылеева. Там столкнулись два автомобиля. Свидетели не уточняют, как именно все произошло. По предварительным данным, никто не пострадал. Петербуржцы уточняют, что причиной стал неработающий светофор.

«2 дня не работает светофор, вот результат, вроде все живы»,

— пишет автор поста.

Комментаторы отметили, что нельзя винить светофор – в первую очередь что-то не так с водителями. Также появились первые подробности.

» Проходил мимо, видел, что водителя «Шкоды» вели в наручниках (походу водила был пьян)»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Новодевяткино легковушка оказалась в кювете после ДТП. По предварительным данным, в результате никто не пострадал.