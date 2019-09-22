В Новодевяткино легковушка оказалась в кювете после ДТП

По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

Все случилось сегодня, 22 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла в Новом Девяткино во Всеволожском районе Ленинградской области. Ее участниками стали двое – маршрутка и «Мицубиси». Как именно все было – не уточняется. Говорится лишь, что после столкновения легковушку выбросило в кювет. ДТП стало причиной аварии – автомобилисты жалуются на затрудненный проезд. Она растянулась одно время от Нового Девяткино до населенного пункта Кузьмолово.

Свидетели отметили, что на место приезжали сотрудники спецслужб. Непонятно, пострадал ли кто-нибудь.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что жертвой ДТП на «Коле» стал водитель «Лады». Согласно предварительной информации, грузовик, за рулем которого находился 41-летний водитель, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2107», который вел мужчина в возрасте 65 лет.