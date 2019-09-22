Жертвой ДТП на «Коле» стал водитель «Лады»

Грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2107». Фото: кадр из видео

Грузовик выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2107». Фото: кадр из видео

Смертельная авария произошла на трассе «Кола» у деревни Назия в Ленинградской области 22 сентября. Там столкнулись манипулятор Skania и «ВАЗ 2107».

ДТП с участием автомобиля «ВАЗ 2107» и манипулятора Skania произошло в воскресенье, 22 сентября. Как сообщает региональный отдел пропаганды УГИБДД, столкновение грузовика и легковушки произошло на 82-м километре автотрассы Р-21 «Кола» в район деревни Назия.

Согласно предварительной информации, грузовик, за рулем которого находился 41-летний водитель, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2107», который вел мужчина в возрасте 65 лет.

В результате аварии от полученных травм скончался водитель отечественного автомобиля.

Правоохранители проводят проверку. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в ДТП с фурой и Volkswagen Tiguan погибли двое.