В ДТП с фурой и Volkswagen Tiguan погибли двое

Стали известны подробности трагического ДТП на КАД в Петербурге. Участниками аварии стали фура и Volkswagen Tiguan.

В легковом автомобиле находился не только водитель, но и пассажир. Как сообщили в УГИБДД по городу и области, авария случилась в 10:50 на 26-м километре внутреннего кольца КАД. Фура с полуприцепом стояла на обочине, когда в нее влетела иномарка. Большегруз остановился из-за поломки, но аварийный знак водитель выставить не успел.

В результате столкновения водитель иномарки погиб на месте, пассажир не подает признаков жизни. Спасатели вынимают тела из автомобиля, их личности не установлены.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что на место ДТП оперативно прибыли машины реанимации, полиции, а также пожарная служба.