На КАД Volkswagen Tiguan влетел под фуру

Сегодня днем, 22 сентября, в Северной столице произошло страшное ДТП. Авария случилась на внутреннем кольце КАД, перед съездом на проспект Культуры.
Автомобиль Volkswagen Tiguan въехал на большой скорости под прицеп фуры. На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что легковушка почти полностью вошла под прицеп. Крышу автомобиля буквально срезало.
Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на место прибыли сотрудники реанимации, пожарной части и полиции.
По предварительным данным, водитель погиб. Официальной информации пока не поступало.
Ранее в GazetaSPb сообщали об угоне дорогостоящей иномарки. Угонщик похитил Mercedes-Benz за 7 млн.