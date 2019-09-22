На КАД Volkswagen Tiguan влетел под фуру

На месте реанимация, полиция и пожарные. Фото: vk.com/spb_today

На месте реанимация, полиция и пожарные. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня днем, 22 сентября, в Северной столице произошло страшное ДТП. Авария случилась на внутреннем кольце КАД, перед съездом на проспект Культуры.

Автомобиль Volkswagen Tiguan въехал на большой скорости под прицеп фуры. На опубликованных фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что легковушка почти полностью вошла под прицеп. Крышу автомобиля буквально срезало.

Со слов очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на место прибыли сотрудники реанимации, пожарной части и полиции.

По предварительным данным, водитель погиб. Официальной информации пока не поступало.

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