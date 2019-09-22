Неизвестный угнал Mercedes-Benz за 7 млн в Комарово

В поселке Комарово разыскивается угонщик иномарки за 7 млн рублей. Об случившемся заявила 37-летняя владелица.

В субботу, 21 сентября, от дома 471 по Приморскому шоссе пропал голубой Mercedes-Benz. Женщина отметила, что автомобиль исчез в период с 16:00 до 16:50. Иномарку она оценила в 7 млн 145 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в настоящее время сотрудники правопорядка занимаются розыском злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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