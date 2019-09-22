Пьяный петербуржец выстрелил в ногу приятельнице на Долгоозерной

Пьяный петербуржец выстрелил в ногу приятельнице на Долгоозерной
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: pixabay

В Приморском районе задержали нетрезвого петербуржца, открывшего стрельбу из пневматического оружия.

Все произошло в субботу, 21 сентября, около дома №6 по улице Долгоозерной. Группа лиц распивала спиртные напитки, в результате чего произошла драка. Один из мужчин достал пистолет и начал стрелять в 35-летнюю женщину. Пьяный стрелок угодил в землю, но пуля отрекошетила гражданке в ногу.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, на место прибыли сотрудники правопорядка и задержали 44-летнего безработного мужчину.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что декорации к фильму ночью напугали петербуржцев. Жители подумали, что перед ними страшное ДТП.

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