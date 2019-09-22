Декорации к фильму на Некрасова ночью напугали петербуржцев

Жители Северной столицы приняли декорации к фильму за последствия большой аварии.

Сегодня ночью, 22 сентября, на углу улиц Некрасова и Радищева петербуржцы заметили фургон, со слов жителей, он протаранил автобус. Обсудив увиденное в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте», жители пришли к выводу, что автомобили выглядят слишком неестественно. В комментариях также отметили, что автобус не похож на те, что ходят по городу.

После кто-то из пользователей вспомнил, что в центре города снимает фильм ООО «Бабл Студиос». По этому случаю в городе было ограничено движение.

Ранее в GazetaSPb сообщали о страшном ДТП, которое случилось сегодня утром. Пассажир и водитель чудом выжили после столкновения с деревом.