Декорации к фильму на Некрасова ночью напугали петербуржцев

Декорации к фильму на Некрасова ночью напугали петербуржцев
из-за съемок в городе было ограничено движение. Фото: vk.com/spb_today

Жители Северной столицы приняли декорации к фильму за последствия большой аварии.

Сегодня ночью, 22 сентября, на углу улиц Некрасова и Радищева петербуржцы заметили фургон, со слов жителей, он протаранил автобус. Обсудив увиденное в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «Вконтакте», жители пришли к выводу, что автомобили выглядят слишком неестественно. В комментариях также отметили, что автобус не похож на те, что ходят по городу.

После кто-то из пользователей вспомнил, что в центре города снимает фильм ООО «Бабл Студиос». По этому случаю в городе было ограничено движение.

Ранее в GazetaSPb сообщали о страшном ДТП, которое случилось сегодня утром. Пассажир и водитель чудом выжили после столкновения с деревом.

новости спб очевидцы съемки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАД Volkswagen Tiguan влетел под фуру
Петербуржцы рассказали, что думают о «вафельницах» на дорогах
Неизвестный угнал Mercedes-Benz за 7 млн в Комарово
Пьяный петербуржец выстрелил в ногу приятельнице на Долгоозерной
Декорации к фильму на Некрасова ночью напугали петербуржцев
Лжесотрудник финансовой организации ушел из пекарни с 16 тысячами в Петербурге
Назван размер пенсий российских звезд
Шойгу назвал возможным отмену военного призыва