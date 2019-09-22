Петербуржцы чудом выжили в иномарке, сложившейся от столкновения с деревом

Петербуржцы чудом выжили в иномарке, сложившейся от столкновения с деревом
Двое молодых людей были госпитализированы. Фото: vk.com/spb_today

В Кингисеппском районе Ленобласти субботним вечером, 21 сентября, произошло страшное ДТП, в результате которого водитель и пассажир иномарки чудом остались живы.

Авария случилась на 129 километре автодороги А180 «Нарва». Легковушка Honda съехала с автомобильной трассы в кювет и врезалась в дерево. В результате столкновения автомобиль сложился, как игрушечный. Двое молодых людей были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», двери автомобиля, который превратился в груду металла, заклинило. Прибывшим спасателям пришлось резать кузов, чтобы вытащить пострадавших.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Выборгском районе. 14 пожарных более двух часов боролись с огнем.

дтп Кингисеппский район трасса "Нарва"
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Петербуржцы чудом выжили в иномарке, сложившейся от столкновения с деревом
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