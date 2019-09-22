Спасатели более двух часов тушили дом в Выборгском районе

Спасатели более двух часов тушили дом в Выборгском районе
Причины возгорания не уточняются. Фото: Baltphoto/Elena YAkovleva-1

В Выборгском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Инцидент случился сегодня ночью, 22 сентября, в поселке Решетниково.

На территории садового товарищества «Ленводохоз» на площади 72 квадратных метра горел дом. На место оперативно прибыли две дежурные смены спасателей. В ликвидации огня были задействованы 14 человек личного состава МЧС, а также пять единиц спецтехнки.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Ленобласти, огонь полностью потушили к 3:31. Информация о пострадавших не приводится, причины возгорания уточняются.

Ранее в GazetaSPb сообщали о трагическом ДТП в Московском районе. Все произошло сегодня ночью. В результате произошедшего погиб пешеход, второй был госпитализирован.

выборгский район ГУ МЧС России по Ленобласти пожар
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Спасатели более двух часов тушили дом в Выборгском районе
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