В Московском районе сбили двух пешеходов, один из них погиб

Сегодня ночью, 22 сентября, в Петербурге сбили двух пешеходов, один из них погиб. Трагический инцидент произошел около полуночи на Московском шоссе.

Дорожно-транспортное происшествие случилось вне зоны пешеходного перехода. Участником аварии стал 24-летний водитель, управляющий автомобилем Mercedes.

Как сообщили в управлении ГИБДД по городу и области, на месте скончался 25-летний мужчина. Второго госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее в GazetaSPb писали, что на пересечении Стачек и Маршала Казакова сбили ребенка. Подробности инцидента не сообщаются. На месте работали машины реанимации и полиции.