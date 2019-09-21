Очевидцы: на пересечении Стачек и Маршала Казакова сбили девочку

Очевидцы: на пересечении Стачек и Маршала Казакова сбили девочку
ДТП на пересечении проспекта стачек и улицы Маршала Казакова. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга утром 21 сентября произошла авария. Под колеса автомобиля, по словам очевидцев, попала девочка.

Машина сбила ребенка на пересечении проспекта Стачек и улицы Маршала Казакова. Подробности и обстоятельства происшествия неизвестны.

На месте аварии работают службы. У пешеходного перехода на Стачек замечены машины реанимации и полиции.

«Мимо проходила. Не уверена, что девочка. Больше похожа на азиатскую женщину», — отметила одна из свидетельниц происшествия в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb сообщала о дорожной аварии на 13-м километре автодороги Сиверский — Дружная горка — Куровицы. Вечером 20 сентября водитель Mitsubishi Lancser насмерть сбил 33-летнего велосипедиста. С места происшествия автомобилист скрылся.

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Очевидцы: на пересечении Стачек и Маршала Казакова сбили девочку
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