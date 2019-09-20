В Ленобласти водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся

Сегодня, 20 сентября, около восьми вечера, водитель на Mitsubishi Lancser сбил ехавшего на велосипеде человека и скрылся с места происшествия. Велосипедист скончался.

Смертельное ДТП произошло на 13-м километре автодороги Сиверский-Дружная горка-Куровицы. Предположительно, велосипедист двигался в том же направлении, что и автомобиль. 33-летний мужчина, ехавший вдоль трассы, погиб на месте. Водитель Mitsubishi, которое от удара улетело в кювет, сбежал с места преступления.

Позже сотрудники правоохранительных органов обнаружили его недалеко от места, где был совершен наезд. Об инциденте рассказали в группе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург». Обстоятельства случившегося уточняются.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о дорожно-транспортном происшествии на Киевском шоссе, в котором, предположительно, есть пострадавшие.