На Киевском шоссе произошло серьезное ДТП

Сегодня, 20 сентября, на 119 километре Киевского шоссе произошла авария.

Об инциденте сообщил очевидец дорожно-транспортного происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На фотографиях видно, что один из автомобилей съехал в кювет. На месте аварии стоит машина скорой помощи.

Как отмечает свидетель события, на трассе видны следы торможения, также заметны сильные повреждения транспортного средства. По предположениям автора публикации, другой участник ДТП стоит на противоположной стороне дороги. Информации о пострадавших не поступало.

Интернет-пользователи отмечают, что данный участок трассы опасен, так как многие водители в этом месте обгоняют по встречной.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об автомобильной аварии на проспекте Народного Ополчения, жертвами которого стали три человека.