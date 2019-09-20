На Киевском шоссе произошло серьезное ДТП

На Киевском шоссе произошло серьезное ДТП
Автор отмечает, что неподалеку произошло серьезное ДТП с тремя микроавтобусами. Фото: https://vk.com/spb_today

Сегодня, 20 сентября, на 119 километре Киевского шоссе произошла авария.

Об инциденте сообщил очевидец дорожно-транспортного происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На фотографиях видно, что один из автомобилей съехал в кювет. На месте аварии стоит машина скорой помощи.

Как отмечает свидетель события, на трассе видны следы торможения, также заметны сильные повреждения транспортного средства. По предположениям автора публикации, другой участник ДТП стоит на противоположной стороне дороги. Информации о пострадавших не поступало.

Интернет-пользователи отмечают, что данный участок трассы опасен, так как многие водители в этом месте обгоняют по встречной.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об автомобильной аварии на проспекте Народного Ополчения, жертвами которого стали три человека.

дтп киевское шоссе ленобласть новости транспорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На литовской границе у россиянина обнаружили сигареты на 2 млн евро
На Киевском шоссе произошло серьезное ДТП
Микки Рурк попросил быть похороненным на Украине
В Израиле археологи раскопали библейское царство Эдом
Минобороны: Калининградская область надежно защищена от атак США
ВТБ предоставит 5,6 миллиардов рублей на постройку ЖК в Петербурге
ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
В США у женщины обнаружили синюю кровь