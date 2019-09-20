В ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека

Трое участников аварии, мужчина и две женщины, были отправлены в больницу с травмами головы.

Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Столкновение автомобилей Lada Vesta и Renault Duster произошло в пятницу, 20 сентября около двух часов дня, возле дома №149 по проспекту Народного Ополчения. У «Лады» с крыши отлетела дверь, что стало причиной аварии.

По словам свидетеля дорожно-транспортного происшествия, на месте стояли реанимационные автомобили и машины пожарных служб. «Всю дорогу залили пеной» — сообщают в комментариях интернет-пользователи. В результате происшествия пострадали три человека, все они были госпитализированы.

Участники группы отмечают, что аварии на этом месте происходят с поразительной частотой.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об аварии на трассе «Нарва», в результате которой один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.