Mazda сбила пешехода на Нарве и врезалась в дерево

Mazda сбила пешехода на Нарве и врезалась в дерево
Водителя и пешехода госпитализировали. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ломоносовском районе Ленобласти утром 20 сентября произошла авария. Под колеса Mazda попал 34-летний пешеход.

Автомобиль, по предварительным данным, двигался по трассе «Нарва». Около 5:20 часов на 35-м километре автодороги водитель совершил наезд на прохожего. Мужчина шел по краю проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

После чего Mazda съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель получил травмы средней степени тяжести. Пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об аварии на Бестужевской улице в Калининском районе Петербурга. Водитель, перепутав педали, въехала в пустую детскую коляску на игровой площадке.

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