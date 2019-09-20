Автоледи перепутала педали и влетела в детскую коляску на Бестужевской

В Калининском районе Петербурга автоледи превратила детскую коляску в «гармошку». К счастью, ребенка в ней не было.
Инцидент произошел сегодня днем, 20 сентября, на Бестужевской улице. Женщина за рулем красной иномарки перепутала педали и выехала на детскую площадку.
Со слов очевидцев, все произошло около детского поликлинического отделения №46, когда на площадке гуляли дети с родителями.
Обошлось без пострадавших. На опубликованных кадрах видно, что авдтоледи окружили прохожие.
Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в жилом доме на Октябрьской. На место оперативно прибыли спасатели и потушили огонь. В квартире сгорел только балкон. Причины возгорания не уточняются.