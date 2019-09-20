Автоледи перепутала педали и влетела в детскую коляску на Бестужевской

Автоледи перепутала педали и влетела в детскую коляску на Бестужевской
Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга автоледи превратила детскую коляску в «гармошку». К счастью, ребенка в ней не было.

Инцидент произошел сегодня днем, 20 сентября, на Бестужевской улице. Женщина за рулем красной иномарки перепутала педали и выехала на детскую площадку.

Со слов очевидцев, все произошло около детского поликлинического отделения №46, когда на площадке гуляли дети с родителями.

Обошлось без пострадавших. На опубликованных кадрах видно, что авдтоледи окружили прохожие.

В коляске никого не было. Фото: vk.com/spb_today

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Автоледи перепутала педали и влетела в детскую коляску на Бестужевской
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