Автоледи перепутала педали и влетела в детскую коляску на Бестужевской

В Калининском районе Петербурга автоледи превратила детскую коляску в «гармошку». К счастью, ребенка в ней не было.

Инцидент произошел сегодня днем, 20 сентября, на Бестужевской улице. Женщина за рулем красной иномарки перепутала педали и выехала на детскую площадку.

Со слов очевидцев, все произошло около детского поликлинического отделения №46, когда на площадке гуляли дети с родителями.

Обошлось без пострадавших. На опубликованных кадрах видно, что авдтоледи окружили прохожие.

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