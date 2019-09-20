Жилой дом на Октябрьской набережной накрыл черный дым от пожара

Жилой дом на Октябрьской набережной накрыл черный дым от пожара
Обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге жилой дом на Октябрьской набережной накрыл черный дым. В одной из квартир случился пожар.

На опубликованных фотографиях видно, что из окон вываливается темная пелена, затмевающая верхние этажи здания. Со слов очевидцев, возгорание произошло в доме No127/7.

В комментариях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте» пользователи пишут, что спасатели быстро потушили огонь. В квартире сгорел только балкон.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в Гатчинском районе. На месте горел жилой дом, причины возгорания неизвестны.

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