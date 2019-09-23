С Васильевского острова пропадут 15 коммерческих маршрутов

Однако, в качестве компенсации, для василеостровцев введут два новых маршрута. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Однако, в качестве компенсации, для василеостровцев введут два новых маршрута. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Транспортная реформа в Петербурге приведет к тому, что на июлю следующего года в Василеостровском районе останется всего пять коммерческих маршрутов, которые переведут на социальные.

В ходе слушаний на Васильевском острове заместитель дирекции «Организатора перевозок» Дмитрий Процкий рассказал, что в июле 2020 года на острове останутся следующие коммерческие маршруты: «К-10», «К-252» «К-30» «К-162» и «К-62». При этом их должны перевести на социальные маршруты.

К этому же времени из Василеостровского района пропадут «К-6», «К-32», «К-44», «К-120», «К-124», «К-175», «К-247», «К-248», «К-249-А», это 15 из 20 коммерческих направлений на острове.

Однако, в качестве компенсации, для василеостровцев введут два новых маршрута. Автобус №262 будет ходить от станции метро «Приморская» до реки Екатерингофки. А второй маршрут №230 отправится от Уральской улицы до Пискаревки.

Ранее GazetaSPb сообщала, что с жителями Центрального района обсудили транспортную реформу.