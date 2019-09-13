С жителями Центрального района обсудили транспортную реформу

Реализация транспортной реформы в городе начнется в следующем году. Фото: pixabay

Реализация транспортной реформы в городе начнется в следующем году. Фото: pixabay

В Центральном районе Северной столицы 12 сентября прошло обсуждение транспортной реформы, в частности отмены маршруток.

Власти Петербурга опубликовали график проведения городских встреч, в ходе которых будут обсуждаться вопросы новой системы работы общественного транспорта в Северной столице.

Первая встреча прошла в Центральном районе Петербурга в четверг, 12 сентября, что указывается на сайте комитета по транспорту. Все совещания, которые касаются реформы, завершатся 27 сентября.

Реализация транспортной реформы в городе начнется в следующем году. В ходе реформы все коммерческие маршруты переведут на социальные тарифы, исключат дублирующие маршруты и обновят транспортный парк.

Ранее GazetaSPb сообщала, что транспортная реформа может выйти бюджету Петербурга в 23 млрд рублей. Ранее была анонсирована транспортная реформа в Санкт-Петербурге, которая должна вступить в силу со следующего года.