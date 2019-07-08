Транспортная реформа может выйти бюджету Петербурга в 23 млрд рублей

Ранее была анонсирована транспортная реформа в Санкт-Петербурге, которая должна вступить в силу со следующего года.

Данная реформа, касающаяся общественного пассажирского транспорта, может выйти бюджету города в 23 миллиарда рублей, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на свои источники. Такую сумму будет необходимо отдать перевозчикам, если будет решено вводить работу по так называемому «затратному методу».

Ранее стало известно, что со следующего года коммерческие перевозчики Северной столицы будут работать на основе госконтрактов. При этом, из стоимости данных контрактов не будет вычитаться предполагаемые доходы.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов говорил, что в бюджет пойдут доходы в виде оплаты проезда, они составят порядка 12 млрд рублей. Решение по данному вопросу ещё не принято.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что КИО вернул жителям Петербурга 675 чердаков и подвалов.