КИО вернул жителям Петербурга 675 чердаков и подвалов

Почти 70 тысяч квадратных метров были возвращены в общедомовую собственность жителям Санкт-Петербурга. Туда входят чердаки, подвалы, дворницкие и колясочные.

Да конца текущего года комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга будет рассматривать материалы относительно 1,5 тысяч объектов. На данный момент в собственность петербуржцам возвращено 675 объектов, что составляет менее половины от общего числа.

Раньше, в советское время, единственным собственником всех нежилых территорий являлся город, в связи с чем большая часть объектов даже после приватизации числится во владении КИО. Это провоцирует ряд сложностей в процедурах, связанных с объектами.

Многие жильцы домов сами изъявляют желание распоряжаться данными территориями, к тому же их можно будет сдавать в аренду коммерческим организациям в пользу бюджета дома.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на ремонт дорог в Петербурге в 2019 году хотят направить еще 2,4 млрд.