На ремонт дорог в Петербурге в 2019 году хотят направить еще 2,4 млрд

Власти Петербурга планируют выделить дополнительные 2,4 млрд рублей на ремонт дорог в 2019 году. Об этом рассказал председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Сергей Харлашкин.

Денежные средства будут перераспределены в рамках адресно-инвестиционной программы. Взять их планируется с объектов капитального строительства, по которым до сих пор идут споры о выкупе земли.

«Есть несколько проблемных вопросов с выкупом земельных участков. Они рассматриваются в судах, вероятность не успеть в нынешнем году велика», — приводит слова Харлашкина «Коммерсантъ».

В КРТИ также отметили, что на развитие транспортной системы Петербурга до 2024 года потребуется порядка 58,6 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в адресную программу капитального ремонта дорог на 2019 год вошли 22 адреса общей площадью 268,91 тыс.м2 и протяженностью 24,57 км. Часть из них были недоделаны в прошлом году.