Всплывший в озере труп напугал жительницу деревни Селище

В Бокситогорском районе Ленобласти женщина увидела всплывший в озере труп. Страшный инцидент произошел в субботу, 22 сентября, около деревни Селище.

Местная жительница рассказала, что труп находился в озере Карачунском. Позже она признала в нем своего 30-летнего родственника. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно GazetaSPb, у тела отсутствует стопа ноги. Погибший одет в спортивный костюм и зеленый резиновый сапог.

Тело направили в морг для установления причины смерти.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Башкирии ребенок несколько дней провел в одной квартире с умершей матерью. 6-летнего мальчика госпитализировали с истощением.