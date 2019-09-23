Постоялец хостела в Петербурге госпитализирован после падения с трехъярусной кровати

Потерпевший приехал в Петербург из Архангельской области и остановился в мини-отеле на набережной Фонтанки. Фото: pixabay

Потерпевший приехал в Петербург из Архангельской области и остановился в мини-отеле на набережной Фонтанки. Фото: pixabay

Постояльца одного из хостелов по набережной Фонтанки увезли в больницу с многочисленными травмами. Он покалечился при падении с четырехметровой кровати.

Как стало известно GazetaSPb, в ночь на 23 сентября в Мариинскую больницу доставили пациента в тяжелом состоянии с разбитым черепом. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом костей основания черепа, закрытую травму груди, ушиб сердца и ряд других повреждений. Отмечается, что мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Оказалось, что 39-летний потерпевший приехал в Петербург из Архангельской области и остановился в мини-отеле на набережной Фонтанки.

Он получил тяжелые травмы при падении с трехъярусной кровати высотой в четыре метра. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее GazetaSPb сообщала, что травмированного мотоциклиста увезли на скорой после ДТП на Приморском.