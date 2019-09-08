Травмированного мотоциклиста увезли на скорой после ДТП на Приморском

Травмированного мотоциклиста увезли на скорой после ДТП на Приморском
Мотоциклист находится в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Курортном районе Петербурга вечером 8 сентября столкнулись мотоцикл Honda и автомобиль Ford. Авария произошла на Приморском шоссе.

Мотоциклист, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и не смог разойтись с автомобилем. В результате столкновения 46-летнего байкера отбросило к дереву.

С места аварии мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем Ford находилась женщина 1966 года рождения. Потребовалась ли ей помощь медиков, не уточняется.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на съезде с моста Александра Невского на Амбарную улицу произошло ДТП с участием мотоцикла Sym и автомобиля Renault. Сидевшая за рулем мотоцикла женщина в результате аварии скончалась.

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