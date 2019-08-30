Мотоциклистка погибла на съезде с моста Александра Невского

Мотоциклистка погибла на съезде с моста Александра Невского
Инспекторы ГИБДД Петербурга проводят административное расследование. Фото: скриншот видео ГИБДД

За рулем Renault, который врезался в мотоцикл в центре Санкт-Петербурга, сидел 29-летний мужчина.

Автомобиль Renault врезался в мотоцикл в Центральном районе Петербурга. Женщина на рулем Sym погибла.

Авария произошла около 9 часов утра на съезде с моста Александра Невского на Амбарную улицу, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти утром в пятницу 30 августа. За рулем автомобиля находился 29-летний мужчина, мотоциклом управляла 30-летняя женщина. Прибывшие медики не смогли помочь пострадавшей — она умерла прямо в автомобиле “Скорой помощи”.

Инспекторы ГИБДД Петербурга проводят административное расследование. Пока неясно, кто виновен в произошедшей аварии.

Ранее GazetaSPb сообщила, что утром таксист врезался в столб на Выборгской набережной, потому что заснул за рулем.

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