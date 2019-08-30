Таксист вез клиента по Выборгской набережной, уснул и въехал в столб

По предварительной информации, пассажир не пострадал, а вот состояние водителя неизвестно.

Утром инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга разбирались с аварией на Выборгской набережной. Такси влетело в столб, потому что его водитель уснул.

Авария произошла у дома 61 в ночь с четверга на пятницу 30 августа, сообщили очевидцы в социальных сетях. Водитель вел клиента домой, как вдруг машину повело и она вылетела за пределы дороги. По предварительной информации, пассажир не пострадал.

Пользователи соцсетей обсуждают водителей такси: одни уверены, что ездить с ними небезопасно, другие оправдывают извозчиков, заявляя о долгих (по 12 часов) рабочих сменах и некрупных зарплатах.

На днях инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга вышли “охотиться” на таксистов “вне закона”. После проверки 500 машин инспекторы нашли как минимум 20 таксистов, которые работали без лицензии, о чем GazetaSPb ранее сообщила.