Инспекторы ГИБДД вышли ловить таксистов

Инспекторы ГИБДД вышли ловить таксистов
Проверяющие обратили особое внимание на водителей агрегаторов такси. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Полицейские Петербурга проверили около 500 машин и нашли свыше 40 нарушений.

Полицейские Петербурга вышли “охотиться” на таксистов. Рейд на нарушителей правил перевозки пассажиров продолжался 2 дня в Центральном районе Петербурга.

С начала 2019 года в Петербурге произошло свыше 130 ДТП с пострадавшими, в которых машины такси оказались участниками. Три человека погибли в этих авариях, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Петербурга и Ленобласти 28 августа. Инспекторы уточнили, что статистика касается только легальных такси.

Проверяющие обратили особое внимание на водителей агрегаторов такси, самым известным из которых является Яндекс.Такси. Полицейские проверили около полутысячи машин и обнаружили свыше 40 нарушений. Примерно половина связаны с отсутствием лицензии на извоз. Несколько водителей возили пассажиров на поломанных машинах, без документов или права находиться в России. Свыше 20 машин отправили на спецстоянку. Инспекторы обещают, что подобные мероприятия пройдут снова.

Ранее GazetaSPb сообщила, что несколько дней назад Яндекс.Такси заблокировало проезд трамваям на Литейном проспекте Петербурга.

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