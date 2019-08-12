На Литейном «Яндекс.Такси» не соблюдал дистанцию и заблокировал проезд трамваям

Информации о пострадавших нет. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших нет. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием «Яндекс.Такси». Иномарка и такси столкнулись на трамвайных путях по Литейному проспекту.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», легковые автомобили не поделили проезжую часть у дома No13. Пользователь опубликовал видео с места происшествия, на котором видно, что автомобиль Volkswagen совершал разворот через трамвайные пути, когда в него сзади въехал «Яндекс.Такси».

В результате аварии заблокированы проезд трамваям и одна полоса для автомобилистов.

Информации о пострадавших и детали произошедшего пока неизвестны.

Ранее GazetaSPb сообщала о ДТП в Сосновом Бору. Участниками аварии стали иномарка и автобус. Последний улетел в кювет вместе с пассажирами. Водитель автобуса и пассажира получили легкие травмы.