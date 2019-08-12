В Сосновом Бору в кювет улетел автобус с пассажирами

В Сосновом Бору в Ленобласти случилась авария. Участниками ДТП стали автомобиль Skoda и автобус «ЛиАЗ».

Транспортные средства не поделили проезжую часть на 98-м километре автодороги «Петербург — Ручьи». За рублем легкового автомобиля и автобуса были мужчина и женщина пенсионного возраста.

Как сообщает отдел пропаганды ГИДББ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в результате аварии водитель «ЛиАЗ» и четверо его пассажиров отделались легкими травмами.

Автобус улетел с дороги в кювет. По факту случившегося проводится проверка. Информации о состоянии водителя иномарки не поступало.

Ранее GazetaSPb сообщала, что после ДТП во Всеволожском районе в машине оказались зажаты пассажиры. Четверых людей вытащили сотрудники МЧС.