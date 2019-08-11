Во Всеволожском районе после ДТП в машине оказались зажаты трое людей

В результате ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области в автомобиле оказались заблокированы трое людей. Происшествие случилось вечером в воскресение, 11 августа.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, около 18:30 часов произошло столкновение в поселке Новотоксово. Участниками аварии стали два легковых автомобиля.

В салоне одной из машин оказались зажаты люди, им помогли выбраться сотрудники МЧС. В работе участвовали четверо сотрудников и одна единица техники.

Детали транспортного происшествия и количество пострадавших уточняются.

Ранее в GazetaSpb сообщали, что на Дворцовой набережной у Эрмитажа был сбит человек. Информации о пострадавшем не поступало. О случившемся сообщили очевидцы в социальных сетях. Также рассказали, что водитель был в трезвом состоянии, после происшествия прибывал в состоянии шока.