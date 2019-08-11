У Эрмитажа сбили человека

У Эрмитажа сбили человека
Пострадавший находится на дороге в ожидании скорой помощи. Фото: vk.com/spb_today

На Дворцовой набережной в Петербурге легковой автомобиль сбил человека. Инцидент произошел сегодня вечером, 11 августа, около 9 часов вечера.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», человека сбили напротив Эрмитажа, водитель был в трезвом виде, сейчас пребывает в состоянии шока.

На место происшествия уже прибыли сотрудники ГИБДД. На опубликованных очевидцами фотографиях видно, что пострадавший лежит на проезжей части возле обочины в ожидании работников скорой помощи. Водитель также находится на месте случившегося.

Ранее в GazetaSpb сообщали о пострадавшем в результате ДТП с троллейбусами. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, транспортные средства не смогли поделить дорогу. Информации о пострадавшем нет.

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