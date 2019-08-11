На Ветеранов в результате ДТП с троллейбусами пострадал человек

Пассажир пострадал в результате ДТП двух троллейбусов. Авария произошла на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа, которые следовали по маршрутам No37 и No48.

Со слов очевидцев, транспортные средства не поделили дорогу. О случившемся сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург Питер Онлайн СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

«Судя по характерам повреждений удар был сильным», — сообщают очевидцы.

Кроме того, пользователи соцсети рассказали, что один из пассажиров получил травму. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи.

Сведений о состоянии других пассажиров не поступало.

Ранее в GazetaSpb сообщали о тушении автомобиля «Ауди». Пожар произошел в Кировском районе Петербурга. Причина пожара неизвестна. Огонь удалось потушить восьми сотрудникам и двум единицам техники. Информации о пострадавших нет.