Россиян предупредили о росте цен на машины в 2020 году

Россиян предупредили о росте цен на машины в 2020 году
Автомобили подорожают из-за увеличения утилизационного сбора. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Дилерские центры советуют поторопиться с покупкой автомобилей. По прогнозам цены на машины вырастут с 1 января 2020 года в связи с планами правительства увеличить утилизационный сбор.

Стоимость автомобилей до конца года сохранится на текущем уровне. Производители, как отмечают эксперты, не будут увеличивать стоимость, чтобы избежать снижения продаж в и так стагнирующем сегменте. Повышение цен ожидают в следующем году.

«Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года», — приводит РИА Новости слова замглавы корпоративных продаж «Авилона» Андрея Гусева.

Он отметил, что наплыва среди обычных покупателей в конце года автопроизводителям ожидать не стоит. Однако, есть вероятность увеличения спроса в корпоративном сегменте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за год продажи Lada Granta выросли почти на 60%.

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