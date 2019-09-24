Россиян предупредили о росте цен на машины в 2020 году

Дилерские центры советуют поторопиться с покупкой автомобилей. По прогнозам цены на машины вырастут с 1 января 2020 года в связи с планами правительства увеличить утилизационный сбор.

Стоимость автомобилей до конца года сохранится на текущем уровне. Производители, как отмечают эксперты, не будут увеличивать стоимость, чтобы избежать снижения продаж в и так стагнирующем сегменте. Повышение цен ожидают в следующем году.

«Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года», — приводит РИА Новости слова замглавы корпоративных продаж «Авилона» Андрея Гусева.

Он отметил, что наплыва среди обычных покупателей в конце года автопроизводителям ожидать не стоит. Однако, есть вероятность увеличения спроса в корпоративном сегменте.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за год продажи Lada Granta выросли почти на 60%.