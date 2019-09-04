Продажи Lada Granta за год выросли почти на 60%

За восемь месяцев 2019 года в России продали 233 тыс. 684 автомобиля Lada, что на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ПАО «Автоваз».

Самой популярной моделью стала Lada Granta. За 2019 год компания продала 85 тыс. 766 автомобилей этого семейства. Спрос на машину вырос на 42,2%. При этом продажи Lada Granta в августе выросли почти на 60% по сравнению с результатами прошлого августа. В последний летний месяц было продано 11 тыс. 132 автомобиля.

Второй по популярностью машиной стала Lada Vesta. За восемь месяцев машины семейства пополнили гаражи 74 тыс. 50 водителей. Продажи авто выросли на 10,3%.

Тройку лидеров замкнула Lada Largus. С января по август «Автоваз» реализовал 27 тыс. 826 машин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стоимость Lada выросла третий раз за год.