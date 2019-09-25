Депутат Заксобрания Ленобласти, обвиняемый в мошенничестве, объявил голодовку

За состоянием подозреваемого в преступлении наблюдают врачи.

Об этом стало известно 24 сентября. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службе УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Депутат Заксобрания Ленинградской области Сергей Караваев находится под арестом из-за подозрений в мошенничестве.

Он якобы зарегистрировал земельные участки в Мурино как объекты капитального строительства, а затем выкупил их за 15% от кадастровой стоимости. Этой схемой Караваев нанес ущерб муниципальному округу на сумму более 50 миллионов рублей. Сам чиновник не признает свою вину и объявил голодовку. Вместе с ним задержан 60-летний отец.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пенсионера в Петербурге осудили за мошенничество с квартирами умерших. Действовал Шестаков, согласно материалам дела, в составе организованной группы, создал и возглавил которую Борис Рудь, сообщает прокуратура Петербурга.