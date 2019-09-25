СМИ: Анастасия Заворотнюк написала завещание

Состояние актрисы источники оценивают в сумму более полумиллиарда рублей.

Об этом стало известно 25 сентября. Информацией делится издание «Дни.ру», ссылаясь на собственные источники. Говорится, что как только актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание, ее родственники предоставили ей на подпись пакет документы. Они настаивали на том, что звезда должна высказать свою последнюю волю. Также отмечается, что в больнице, где якобы лежит Заворотнюк, видели нотариуса. Источник, который не раскрывает свою личность, заявил, что звезда отдает отчет своим действиям.

Анастасии Заворотнюк принадлежит несколько квартир в Ялте и Москве, загородный дом, автомобили и счета в банке. Ее состояние оценивает в полмиллиарда рублей. Как именно она распорядилась имуществом и деньгам – не уточняется.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Бари Алибасов, лечащийся после отравления, написал новое завещание.