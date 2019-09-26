Число пострадавших при экстренной посадки в Барнауле увеличилось до 56

Число пострадавших при экстренной посадки в Барнауле увеличилось до 56
Одну из пострадавших госпитализировали. Фото: pixabay

Увеличилось количество пострадавших при аварийной посадке воздушного судна в аэропорту Барнаула.

К настоящему моменту число обратившихся в медицинскую часть аэропорта возросло до 56. Одну из пострадавших госпитализировали, в связи с полученными ранениями. Ее состояние не уточняется.

Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, других пострадавших врачи осмотрели и отпустили.

Ранее в GazetaSPb писали о 49 пострадавших в результате ЧП. При посадке у самолета Boeing загорелась стойка шасси. Причины инцидента выясняется.

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