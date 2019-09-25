В Барнауле после аварийной посадки пострадали почти 50 человек

В Барнауле после аварийной посадки пострадали почти 50 человек
Только один человек остался в больнице. Фото: pixabay.com

Люди обратились за помощью в медицинское учреждения с разными жалобами.

Об этом стало известно сегодня, 25 сентября. Обо всем сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Все случилось с «Боингом» – при посадке в Барнауле у самолета загорелась стойка шасси. Что стало причиной инцидента – непонятно. Всех пассажиров эвакуировали, 49 человек обратились к врачу. Только у одного из них достаточно серьезная проблема – медики диагностировали ушиб почки и попросили человека остаться под наблюдением. Остальных отправили на амбулаторное лечение. С какими жалобами они обращались – не уточняется.

Напоминаем, что до этого СМИ сообщали о 23 пострадавших. Утверждалось, что пять из них госпитализированы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Самаре экстренно приземлился самолет, летевший из Санкт-Петербурга. Полет пришлось прервать из-за плохого самочувствия пассажира.

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