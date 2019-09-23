В Самаре экстренно приземлился самолет, летевший из Петербурга

Сегодня, 23 сентября, следовавший из Петербурга в Намаган (Узбекистан) самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Полет пришлось прервать из-за плохого самочувствия пассажира.

Воздушное судно приземлилось в международном аэропорту Курумоч в 8:15 по московскому времени. По предварительным данным, у 31-летней гражданки Узбекистана случился приступ гипертонии. Когда самолет приземлился, женщине оперативно оказали медпомощь и увезли в одну из больниц.

Как сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, самолет вылетел из аэропорта и продолжил путь.

Ранее в GazetaSPb сообщали об экстренной посадке самолета в аэропорту «Емельяново». У воздушного судна отказал один из двигателей.