Автомобилист лишился Lexus за семь миллионов на Барочной

В полицию Петроградского района Петербурга поступило сообщение об угоне автомобиля Lexus стоимостью 7 млн рублей. Машина была припаркована у дома 3 на Барочной улицы.

Как стало известно Gazeta.SPb, пропажу дорогостоящей иномарки владелец заметил вечером в среду, 25 сентября. Автомобиль угнали в период с 20:30 до 21:30.

Lexus, как уточнил хозяин, застрахован и оборудован сигнализацией. Помимо этого, в машине встроена спутниковая система охраны.

Возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает угонщика и похищенный автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за сутки во Всеволожском районе Ленобласти похитили пять автомобилей. Жертвами угонщиков стали преимущественно южнокорейские иномарки Kia Rio. О пропаже авто сообщили во Всеволожске, поселке Романовка, городах Кудрово и Мурино и деревне Старая.