За сутки во Всеволожском районе угнали пять автомобилей

За сутки во Всеволожском районе угнали пять автомобилей
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Фото: https://pixabay.com/

Владельцы транспортных средств в Кудрово, Мурино, Всеволожске, поселке Романовка и деревне Старая остались без своих автомобилей.

За сутки угонщики похитили пять машин, в основном, марки Kia. В течение 24 сентября в правоохранительные органы обратились пятеро пострадавших от угонщиков. Утром заявление написала женщина, работающая на почте. Её «Киа Рио» 2015 года украли возле дома во Всеволожске. Затем житель Северной столицы, приобретший в кредит свою «Киа Рио» 2017 года, заявил об угоне в населенном пункте Романовка. Мужчина не имеет места работы, однако продолжает ежемесячно платить за автомобиль, которого он лишился.

В течение дня еще трое человек заявили о краже транспортных средств. Как сообщает 47news, в полиции отмечают, что пять автокраж за сутки — «многовато».

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об аварии на Кольцевой автодороге, в результата которой пострадавшая фура перекрыла трассу.

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