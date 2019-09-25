Огромная фура «прилегла» на КАД, перекрыв собой участок дороги

Водоналивные барьеры оказались разбиты на мелкие осколки.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что увидели лежащую на боку фуру на внешнем кольце перед съездом на Парашютную улицу. Судя по всему, машина врезалась в водоналивные барьеры и после этого рухнула.

Свидетели уточняют, что участником аварии также стал паркетник. Оба до сих пор находятся на дороге и преграждают собой участок дороги. Это не стало причиной пробки, но автомобилистам стоит быть внимательнее.

Петербуржцы не знают, пострадал ли кто-нибудь.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пострадавшего в ДТП на КАД госпитализировали вертолетом. Мужчине понадобилась срочная помощь врачей. В каком он находится состоянии – не уточняется.